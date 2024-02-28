Tata Steel Netherlands otomobil parçası üreticisine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Çarşamba, 28 Şubat 2024 14:52:29 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherlands karbonu azaltılmış çelik tedarik etmek üzere Almanya merkezli otomobil parçası üreticisi GEDIA ile uzun vadeli bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirket başta Kapsam 1, 2 ve 3 karbon emisyonunu %90’a kadar azaltabilen çelik ürünü Zeremis Carbon Lite tedarik etmeyi, gelecekte ise tedarikine yeşil çeliği de dahil etmeyi planlıyor. Buna ek olarak taraflar GEDIA’nın tedarik zincirini kısa sürede daha fazla karbondan arındırmak için çeliğin nakliyatından kaynaklanan emisyonu nasıl azaltacaklarını araştıracak.

Tata Steel karbon salımını 2030 yılına kadar %40 azaltmayı ve 2045 yılına kadar karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.