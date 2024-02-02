Tata Steel Netherlands IJmuiden’deki 6 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

Cuma, 02 Şubat 2024 14:15:59 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherlands, IJmuiden’de bulunan 6 No’lu yüksek fırınını birkaç gün önce yeniden devreye aldı. Yapılan açıklamada şirketin pik demir üretimini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Fırın, 2023 yılının Mart ayında bakım çalışmaları nedeniyle askıya alınmıştı ve teknik sorunlar nedeniyle yeniden devreye alınma tarihi ertelenmişti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu fırının yıllık 2,5 milyon mt, IJmuiden’de bulunan iki yüksek fırının ise toplamda yıllık yaklaşık 6 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu fırınının yeniden faaliyete geçmesinin yanı sıra Salzgitter’in yüksek fırın A’sı gibi Avrupa’daki diğer çelik üretim kapasitelerinin yeniden devreye alınması, bölgede çelik fiyatlarında görülen kırılgan yükselişi olumsuz etkileyebilir.