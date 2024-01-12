﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tata Steel Nederland IJmuiden tesisinde emisyon azaltma çabalarını hızlandırıyor

Cuma, 12 Ocak 2024 10:52:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, IJmuiden’deki emisyonu azaltma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla pelet fabrikasına DeNOx teknolojisi, hammadde deposu etrafına da rüzgâr önleyici kurmayı planladığını açıkladı. Projelerin pelet fabrikasının nitrojen emisyonunu %80 oranında azaltması bekleniyor.

Yaklaşık iki yıl sürecek olan DeNOx kurulumu için şirket birçok müteahhitle sözleşme imzaladı. Tüm sistemin kurulumunun 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Ayrıca şirket hammadde deposundan kaynaklanan toz emisyonunu önlenmek amacıyla perfore çelikten rüzgâr önleyici inşa edecek.

Pelet fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 4,8 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Pelet Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’de vadeli fiyatların düşmesiyle geriledi, karşı teklifler çok düşük

12 Oca | Hurda ve Hammadde

Ferrexpo’nun demir cevheri ve pelet üretimi 2023’te azaldı

12 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yeniden düştü

11 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşüş gösterdi

09 Oca | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları son üç yılın en yüksek seviyesini gördü

05 Oca | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %13 yükseldi

05 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe arttı

03 Oca | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’den yapılan alımlarla yükseldi

29 Ara | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yükseldi

27 Ara | Hurda ve Hammadde

Hint SEML pelet üretim kapasitesini artıracak

22 Ara | Çelik Haberler