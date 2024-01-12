Tata Steel Nederland IJmuiden tesisinde emisyon azaltma çabalarını hızlandırıyor

Cuma, 12 Ocak 2024 10:52:01 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, IJmuiden’deki emisyonu azaltma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla pelet fabrikasına DeNOx teknolojisi, hammadde deposu etrafına da rüzgâr önleyici kurmayı planladığını açıkladı. Projelerin pelet fabrikasının nitrojen emisyonunu %80 oranında azaltması bekleniyor.

Yaklaşık iki yıl sürecek olan DeNOx kurulumu için şirket birçok müteahhitle sözleşme imzaladı. Tüm sistemin kurulumunun 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Ayrıca şirket hammadde deposundan kaynaklanan toz emisyonunu önlenmek amacıyla perfore çelikten rüzgâr önleyici inşa edecek.

Pelet fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 4,8 milyon mt seviyesinde yer alıyor.