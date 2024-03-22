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Tata Steel Nederland hassas boru faaliyetlerini kapatmayı planlıyor

Cuma, 22 Mart 2024 11:11:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, hassas boru piyasasında süregelen durgunluk ve rekabet karşısında kârlılığını artırmak için boru birimini yeniden yapılandırmayı planladığını açıkladı. Hassas boru üretiminde kapasite fazlasının azaltılması amacıyla üç kaynak hattı ve iki testere makinesi devre dışı bırakılacak. Planlanan yeniden yapılandırmaya ilişkin talep İş Konseyi’ne iletildi ve sendikalara bilgi verildi.

Söz konusu yapılandırmanın yaklaşık 120 kişinin işini kaybetmesiyle sonuçlanması bekleniyor. Boru biriminin Direktörü Jacob Gerkema, “Maalesef çeşitli bölgelerdeki meslektaşlarımızla yollarımızı ayırmak durumunda kalıyoruz. Zorunlu işten çıkarmaları en aza indirmek ve çalışanlarımızın şirket içinde veya dışında iş bulmalarına yardımcı olmak için her türlü çabayı göstereceğiz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Boru Borular Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tata Steel 

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