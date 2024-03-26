Tata Steel Nederland Wälzholz’a düşük emisyonlu sıcak haddelenmiş şerit tedarik edecek

Salı, 26 Mart 2024 12:17:23 (GMT+3) | İstanbul

Alman soğuk rulo sac üreticisi Wälzholz Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland’den Zeremis Carbon Lite markası altında düşük emisyonlu sıcak haddelenmiş çelik şerit temin etmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Başlangıçta Wälzholz’a karbon ayak izi %30’a kadar daha düşük ürünler tedarik edilecek. İlk düşük emisyonlu sıcak haddelenmiş şerit teslimatlarının bu yıl için yapılması planlanıyor.

Tata Steel Nederland Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel Europe ve Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un ardından Wälzholz’un düşük emisyonlu çelik temini için anlaşma yaptığı dördüncü tedarikçi oldu.