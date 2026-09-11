Tata Steel Meramandali tesisindeki yüksek fırında kok fırını gazı enjeksiyon projesini devreye aldı

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Hindistan'da bir ilk olan kok fırını gazı enjeksiyon projesini ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Meramandali tesisindeki yüksek fırında devreye aldı.

Şirket açıklamasında, “Bu girişimle dışarıdan tedarik edilen fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak amacıyla gazların kullanımını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Düşük karbonlu teknolojileri uygulamaya ve ölçeklendirmeye odaklanmayı sürdürerek 2045 yılına kadar net sıfır hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Entegre çelik tesislerinde hidrojen ve hidrokarbon açısından zengin bir yan ürün olan kok fırını gazı genellikle elektrik üretiminde veya ısıtmada kullanılıyor ya da yakılarak bertaraf ediliyor.

Tata Steel, teknoloji ortağı Paul Wurth-SMS ve ekipman tedarikçisi Kobelco'nun desteğiyle yüksek fırında kok fırını gazı enjeksiyonunu başarıyla uygulamaya aldı. Böylece indirgeyici olarak kullanılan fosil yakıtın bir kısmının kok fırını gazıyla ikame edilmesiyle çevresel etkinin azaltılması hedefleniyor.

Şirkete göre söz konusu uygulama, fosil yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonlarını azaltmanın yanı sıra yüksek fırının üç yakıtlı bir sistemle çalıştırılmasına imkân tanıyarak operasyonel esnekliği ve verimliliği artırıyor.