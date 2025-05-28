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NMDC Limited’ın konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %5 arttı

Çarşamba, 28 Mayıs 2025 15:29:17 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’ın konsolide net kârı 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %5 artışla 14,83 milyar INR (173,21 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri yıllık %9 artışla 74,97 milyar INR (876,82 milyon $) seviyesine yükseldi.

2024-25 mali yılının tamamında NMDC Limited, yıllık %17 artışla 65,38 milyar INR (763,80 milyon $) konsolide net kâr elde ederken, satış geliri ise yıllık %12 artışla 254,98 milyar INR (2,99 milyar $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar NMDC 

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