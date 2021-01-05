Tata Steel, Hindistan'daki varlıklarını yeniden yapılandırmak için hisselerini devretti

Salı, 05 Ocak 2021 16:26:45 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Nippon Steel ile ortak girişimi Hindistan merkezli Jamshedpur Continuous Annealing and Processing Company Private Limited’te sahip olduğu %51 hisseyi, bağlı kuruluşu Tata Steel Downstream Products Limited’e (TSDPL) devrettiğini açıkladı.

Tata Steel Limited ayrıca, BlueScope Steel ile ortak girişimi Tata BlueScope Steel Private Limited’teki %50 hissesini de TSDPL’ye devretti.

Bu hamleler, şirketin Hindistan’da bulunan varlıklarını dört küme halinde yeniden düzenleme, sinerjiyi ve sadeleştirmeyi teşvik etmenin yanı sıra tüm hissedarlar için değer yaratma stratejisiyle uyumlu.

Hisselerin devir işlemleri 1 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı.