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Hindistan Rekabet Komisyonu Tata Steel'in lojistik şirketindeki ek hisse alımını onayladı

Perşembe, 20 Ağustos 2026 10:57:33 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın rekabet düzenleyici kurumu Hindistan Rekabet Komisyonu (CCI), Tata Steel Limited'ın TM International Logistics Limited'daki (TILL) %23 oranındaki ek hisseyi satın almasına onay verdi. Tata Steel söz konusu gelişmeyi 18 Eylül Perşembe günü yaptığı resmi bildirimde açıkladı.

Açıklamaya göre Tata Steel, IQ Martrade Holding Und Management GmbH'nin TILL'de sahip olduğu %23 oranındaki hissenin tamamını satın alacak.

TILL, Tata Steel'e demir yoluyla yük taşımacılığı, liman işletmeciliği ve nakliye organizasyonu hizmetleri sunmak üzere ortak girişim olarak kurulmuştu. Şirketin ilk ortaklık yapısında Tata Steel %51, IQ Martrade Holding Und Management GmbH %23 ve NYK (Europe) B.V. %26 paya sahipti.

Satın alımın tamamlanmasının ardından IQ Martrade Holding Und Management GmbH, TILL ortaklığından ayrılacak.

Tata Steel'in söz konusu satın alımı 35 milyon $ değerinde.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Devralım & Birleşme Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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