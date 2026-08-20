Hindistan Rekabet Komisyonu Tata Steel'in lojistik şirketindeki ek hisse alımını onayladı

Hindistan'ın rekabet düzenleyici kurumu Hindistan Rekabet Komisyonu (CCI), Tata Steel Limited'ın TM International Logistics Limited'daki (TILL) %23 oranındaki ek hisseyi satın almasına onay verdi. Tata Steel söz konusu gelişmeyi 18 Eylül Perşembe günü yaptığı resmi bildirimde açıkladı.
Açıklamaya göre Tata Steel, IQ Martrade Holding Und Management GmbH'nin TILL'de sahip olduğu %23 oranındaki hissenin tamamını satın alacak.
TILL, Tata Steel'e demir yoluyla yük taşımacılığı, liman işletmeciliği ve nakliye organizasyonu hizmetleri sunmak üzere ortak girişim olarak kurulmuştu. Şirketin ilk ortaklık yapısında Tata Steel %51, IQ Martrade Holding Und Management GmbH %23 ve NYK (Europe) B.V. %26 paya sahipti.
Satın alımın tamamlanmasının ardından IQ Martrade Holding Und Management GmbH, TILL ortaklığından ayrılacak.
Tata Steel'in söz konusu satın alımı 35 milyon $ değerinde.