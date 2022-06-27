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Hint Tata Steel’in NINL devralımı Temmuz ortasına kadar tamamlanacak

Pazartesi, 27 Haziran 2022 13:41:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel tarafından yapılan resmi açıklamada, devlete bağlı üretici Neelachal Ispat Nigam Limited’in (NINL) devrinin Temmuz ayının ortasına kadar tamamlanacağı belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket bağlı kuruluşu Tata Steel Long Products Limited (TSLPL) aracılığıyla en yüksek teklifi vererek özelleştirilme sürecinin kazananı olmuştu.

NINL Odisha’da üretim kapasitesi yıllık 1,1 milyon mt seviyesinde yer alan ancak mali sıkıntılar nedeniyle 2020 yılının Mart ayından bu yana faaliyet göstermeyen bir tesis işletiyor.

Devralımın resmiyete kavuşmasının ardından Tata Steel, NINL’nin üretim kapasitesini ilk etapta yıllık 4,5 milyon mt ve ikinci etapta yıllık 10 milyon mt seviyelerine çıkaracağını duyurmuştu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Devralım Tata Steel 

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