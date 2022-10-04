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Fitch Ratings: Tata Steel’in birleşme planı uzun vadede şirketin AVFÖK’ünü artıracak

Salı, 04 Ekim 2022 13:53:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Tata Steel Long Products Limited (TSLPL), Tinplate Company of India Limited (TTCIL), Tata Metaliks Limited (TML), Indian Steel and Wire Products Limited (ISWPL), Tata Steel Liming Limited (TSML) ve S&T Mining Limited dahil olmak üzere yedi şirket Tata Steel ile birleştirilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Hint çelik üreticisi Tata Steel’in birleşme planının şirketin AVFÖK’ünün artmasıyla sonuçlanmasını bekliyor. Ancak bu birleşmenin sonucundaki mali kazanç yasal onayların hızına bağlı olarak birkaç çeyrek sürebilir.

Önerilen birleşme, yönetim verimliliğini artırmayı ve merkezi satın alma, stok optimizasyonu ve piyasaların birleştirilmesinden sinerji elde etmeyi amaçlıyor. Tata Steel Limited’in maliyet tasarrufunun 8 milyar INR’nin üzerinde yer alması beklendiğinden kuruluş şirketin AVFÖK’ünün %3-5 oranında artabileceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Devralım Tata Steel 

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