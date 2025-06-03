Tata Steel ferroalyaj tesisinde atık ısı geri kazanım projesi uygulayacak

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde yer alan ferroalyaj tesisinde atık ısı geri kazanım projesi hayata geçireceğini ve projeyle ilgili bir mutabakat anlaşması imzalandığı duyurdu.

Bu kapsamda Tata Steel, projeyi uygulamak üzere ısı ve enerji geri kazanım çözümleri sağlayan Comfit Enersav Private Limited ve enerji verimliliği alanında hizmet veren Yantra Harvest Limited şirketleriyle iş birliği yaptı.

Buna göre, Comfit Enersav ve Yantra Harvest söz konusu tesiste atık ısı geri kazan sisteminin tasarımı ve kurulumunu birlikte gerçekleştirecek. Bu sistemin, tesisin enerji verimliliğini artırması ve sürdürülebilir endüstriyel uygulamalara katkı sağlaması bekleniyor.

Tesisin yöneticisi Pankaj Satija, “Bu iş birliği karbon emisyonlarını azaltarak, enerji verimliliğini artırarak ve enerji maliyetlerini düşürerek operasyonel verimlilik sağlayacak. Bu ortaklığın sanayi sektörüne enerji tasarrufu konusunda yeni standartlar getireceğine inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.