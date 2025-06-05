Hint LMEL demir cevheri ve çelik üretim projeleri için temiz enerji tedarik anlaşması imzaladı

Hindistan merkezli çelik ve demir cevheri üreticisi Lloyds Metals and Energy Limited (LMEL), Maharashtra eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri ve planlanan çelik tesisi için 28,1 MW’lık hibrit temiz enerji tedarik etmek üzere Hexa Climate ile bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında LMEL, güneş ve rüzgar enerjisi tedarikini garanti altına almak amacıyla Hexa Energy MH3 ve Hexa Energy W2 adlı şirketlerin her birinden %26 hisse satın alacak. Bu yatırımların sırasıyla 1,17 milyon $ ve 1,14 milyon $ değerinde olacağı belirtildi. Söz konusu hisse alım sürecinin bu ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Rüzgar-güneş hibrit enerji projesi kapsamında 8,4 MW kapasiteli bir rüzgar enerjisi santrali ile 19,8 MW kapasiteli bir güneş enerjisi ünitesi yer alıyor.

Böylece LMEL, bu hibrit enerji ünitelerinde üretilecek toplam enerjinin %51’lik kısmının tedarik garantisini almış bulunuyor.