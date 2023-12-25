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Tata Steel bağlı kuruluşu ISWPL ile birleşecek

Pazartesi, 25 Aralık 2023 10:16:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, bağlı kuruluşu Indian Steel and Wire Products Limited (ISWPL) ile birleşeceğini açıkladı.

Şirkete yakın kaynaklar, şirketin birleşme konusunda onay almak için 25 Ocak tarihinde paydaşlarla görüşme yapacağını belirtti.

Filmaşin, inşaat demiri, çelik tel ve tel ürünleri üreten ISWPL aynı zamanda çivi, haddelenmiş ürün ve dökme çelik gibi ürünlerin de doğrudan pazarlamasını yapıyor.

Birleşme sayesinde Tata Steel, büyümeye ve verimliliğe odaklanacak. Ayrıca katma değerli uzun mamullerin tek bir elden sunulduğu bir şirket haline gelerek hisse değerini artıracak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Tata Steel, birçok bağlı kuruluşuyla birleşme sürecine girmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Tata Steel 

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