﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tata Steel Avrupa’daki birimlerinin ayrılmasına yönelik görüşmelere devam ediyor

Salı, 29 Haziran 2021 16:07:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Hint çelik üreticisi Tata Steel, Avrupa İş Konseyi ile yaptığı toplantının ardından Avrupalı ​​işletmeleri Tata Steel Netherlands ve Tata Steel UK’in ayrılmasına ilişkin görüşmelere devam ediyor.

Şirket, ortak bir ürün portföyü ve fiyatlandırma politikasıyla iki işletme arasında koordinasyon olacağını ve birimlerin ayrılmasının ardından sadece düşük sayıda istihdamın azalmasını beklediğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Tata Steel Europe, birimlerini ayırma planını geçtiğimiz yıl Kasım ayında açıklamıştı. İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Tata Steel Europe’un Hollanda’da bulunan IJmuiden çelik tesisini devralmak için görüşmeler yapıyordu, ancak daha sonra tesisi satın almaktan vazgeçmişti.

Öte yandan, Tata Steel İngiltere’deki birimi için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş yaratmak adına gerekli yardımı sağlaması için İngiltere hükümetiyle görüşüyor.


Etiketler: Avrupa  Tata Steel  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30  Haz

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %59,7 arttı
29  Haz

UK Steel: Koruma önlemlerinin hafifletilmesi İngiltere çelik sektörüne zarar verecek
25  Haz

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs ayında %47,6 arttı
25  Haz

Kardemir Temmuz-Eylül 2021 için satış miktarlarını açıkladı
25  Haz

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Haziran’da aylık bazda arttı