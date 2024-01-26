Tata Steel Netherlands Türkiye’deki boyalı kaplama birimini kapatacak

Cuma, 26 Ocak 2024 10:17:37 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherlands Türkiye’deki üretim faaliyetleri artan rekabet ve fiyat dalgalanmaları gibi hızla değişen piyasa koşullarından olumsuz etkilendiğinden Türkiye merkezli boyalı kaplama birimi Tata Steel İstanbul Metal Sanayi A.Ş.'yi (TSIM) kapatmaya karar verdiğini açıkladı. Mevcut koşulların orta ve uzun vadede devam etmesi bekleniyor.

Adapazarı’nda bulunan ve 90 kişiyi istihdam eden TSIM’in boyalı kaplama hattı ve servis merkezi, ağırlıklı olarak Avrupa ve Türkiye pazarına boyalı çelik ürünleri sunuyor. Adapazarı’ndaki üretim ve faaliyetler önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sona erecek.

Tata Steel Netherlands Yönetim Kurulu Üyesi Gunilla Saltin, “Satış ve satış sonrası hizmetlerimizle Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edeceğiz,” şeklinde yorum yaptı.