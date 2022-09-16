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Hint Vedanta ve Tayvanlı Foxconn Hindistan’da yarı iletken çip üretecek

Cuma, 16 Eylül 2022 15:15:23 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Vedanta Limited ve Tayvanlı Foxconn, yaklaşık 20 milyar $ yatırımla yarı iletken çip ve görüntü teknolojileri üretim tesisleri kurmak amacıyla Gujarat eyaleti hükümetiyle anlaşma imzaladı.

Vedanta’nın finanse edeceği söz konusu projede Foxconn’un teknik deneyiminden faydalanılacak.

Söz konusu şirketler yaklaşık 11,95 milyar $ yatırımla görüntü teknolojileri üretim tesisi ve ayrıyeten Vedanta Limited Başkanı Anil Agarwa’nın ‘Hindistan’ın Silikon Vadisi’ olarak nitelendirdiği bölgede de 7,58 milyar $ yatırımla yarı iletken çip tesisi inşa edecek.

Agarwal sözlerine, “Büyük ülkeler arasında yarı iletken çip üretimi yapma yarışı var ve Hindistan üretime başlayan son ülke olmayacak. Önümüzdeki yaklaşık 15 gün içerisinde inşaat arazisini belirleyeceğiz. İki ila üç ay içerisinde de tesislerin temelini atmayı planlıyoruz. Yatırım-kazanç dengesini sağlamamız ve kâra geçmemiz dört-beş yıl sürecek,” şeklinde devam etti.

Gujarat eyaleti %25 sermaye teşviki sağlıyor ve elektriği de indirimli olarak birim başına 3 INR seviyesinden veriyor.

Hindistan yarı iletken çip ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılıyor. Ancak projenin ardından ithalat en az %25-30 azalacak ve önümüzdeki 20 yıllık süre içerisinde proje en az altı üretim hatttı daha kurulacak şekilde büyütülecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim Yatırım 

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