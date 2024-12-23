Canon Hindistan’da yarı iletken çip tesisi kurabilir

Japon görüntüleme ve teknoloji şirketi Canon, Hindistan’da yarı iletken çip tesisi kurmak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.

Canon India Başkanı ve CEO’su Toshiaki Nomura, “Pek çok çip üreticisi, bir sonraki üretim üssü için Hindistan’ı gözden geçiriyor. Söz konusu üreticilere teknolojimiz ve hizmetlerimizi sunmak amacıyla aktif görüşmelere başladık,” dedi.

Bununla birlikte Nomura, Canon’ın teknolojisinin Hindistan’ın yarı iletken ekosisteminin büyümesine önemli katkıları olabileceğini de ekledi.