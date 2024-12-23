 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Canon...

Canon Hindistan’da yarı iletken çip tesisi kurabilir

Pazartesi, 23 Aralık 2024 14:55:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Japon görüntüleme ve teknoloji şirketi Canon, Hindistan’da yarı iletken çip tesisi kurmak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.

Canon India Başkanı ve CEO’su Toshiaki Nomura, “Pek çok çip üreticisi, bir sonraki üretim üssü için Hindistan’ı gözden geçiriyor. Söz konusu üreticilere teknolojimiz ve hizmetlerimizi sunmak amacıyla aktif görüşmelere başladık,” dedi.

Bununla birlikte Nomura, Canon’ın teknolojisinin Hindistan’ın yarı iletken ekosisteminin büyümesine önemli katkıları olabileceğini de ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Group ve ABD’li ADI Hindistan’da yarı iletken çip üretecek

19 Eyl | Çelik Haberler

Hint NMDC demir cevheri altyapı tesislerinin inşasına 262 milyon $ yatırım yapacak

13 Eyl | Çelik Haberler

Hint GPIL pelet ve cevher zenginleştirme tesislerinin kapasitesini artıracak

29 Tem | Çelik Haberler

Hint JTL Industries üretim kapasitesini artırmak için 29 milyon $ sermaye harcaması yapacak

13 Haz | Çelik Haberler

Hint Vedanta ve Tayvanlı Foxconn Hindistan’da yarı iletken çip üretecek

16 Eyl | Çelik Haberler

Hint RINL kapasiteyi artırmak için altıncı kok fırını bataryasını kuracak

13 Eyl | Çelik Haberler

Danieli JSW Steel’in yeni filmaşin tesisi için yürüyen tabanlı fırın tedarik edecek

11 Eyl | Çelik Haberler

Primetals Technologies JSW Steel’e yeni filmaşin tesisi tedarik edecek

05 Eyl | Çelik Haberler

SMS JSW Steel’e yeni yüksek hızlı kütük döküm hattı tedarik edecek

16 Ağu | Çelik Haberler

Telengana çelik tesisini tek başına inşa etmeyi planlıyor

11 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis