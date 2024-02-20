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Tata Group, Hindistan'da yarı iletken çip üretimi için iki Tayvanlı şirketle görüşüyor

Salı, 20 Şubat 2024 09:58:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

20 Şubat Salı günü yapılan açıklamaya göre Hint Tata Group, Tayvan merkezli iki büyük yarı iletken çip üreticisinden en az biriyle batıdaki Gujarat eyaletinde üretim birimi kurmak için ortaklıklar arayışında.

Tata Group kapsamındaki herhangi bir şirketin teyit etmemesine rağmen piyasa kaynakları söz konusu üretim için Tayvan merkezli Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) ve UMC Group ile görüşmelerin başladığını belirtti.

Kaynaklar, Hint holdinginin 48 nanometre ve ardından 28 nanometreye geçmeden önce 65 nanometrelik devre elemanlarına sahip çip üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Ocak ayında Gujarat'ta bir yatırım zirvesinde konuşma yapan Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı N Chandrasekaran, 2024 yılında faaliyete geçecek olan "devasa bir yarı iletken çip fabrikasına" dair açıklama yapacaklarını söylemişti. Bu, Hint bir üretici tarafından kurulacak ilk büyük çip üretim tesisi olacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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