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Hint SAIL’e ait Rourkela yenilediği kok bataryasını yeniden faaliyete aldı

Perşembe, 21 Kasım 2024 15:21:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Rourkela Steel Plant (RSP), modernize ettiği 2 No’lu kok bataryasını yeniden devreye aldığını duyurdu.

Modern, enerji tasarruflu ve çevre dostu teknolojilerle yenilenen kok bataryasının yüksek fırın kalite kok üretiminin yıllık 363.000 mt seviyesinde yer alacağı ve bu sayede şirketin çelik üretimine yönelik kesintisiz kok arzı sağlayabileceği ifade edildi. Ayrıca bataryada kullanılan teknolojilerin kirliliği önemli ölçüde azalttığı da vurgulandı.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Üretim Sail 

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