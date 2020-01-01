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Taigang Steel 2020’deki düşüşün ardından ilk çeyrekte yükselişe geçti

Borsada işlem gören şirket, söz konusu yılda, yıllık %4,26 düşüşle 67,42 trilyon RMB (10,4 milyar $) değerinde faaliyet kârı ...

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