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Taigang Stainless Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %85,1 düştü

Perşembe, 27 Ekim 2022 10:31:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Shanxi eyaletinde bulunan Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (Taigang Stainless Steel), bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %1,26 düşüşle 73,71 milyar RMB (10,3 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %85,1 düşüşle 1,01 milyar RMB (140 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Şirket bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise yıllık %14,6 düşüşle 23,36 milyar RMB (3,3 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %148,5 düşüşle 999 milyon RMB (139,5 milyon $) net zarar kaydetti.

1$ = 7,157 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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