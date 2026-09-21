BM: Husilerin Babülmendep'e ilerlemesi Kızıldeniz üzerinden yapılan taşımacılık faaliyetlerine yönelik riskleri artırabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesinin ve Yemen'deki Husi güçlerinin Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemesinin deniz güvenliğine ve Kızıldeniz üzerinden yapılan uluslararası taşımacılık faaliyetlerine yönelik tehdidi daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin acil toplantısında konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Babülmendep Boğazı çevresindeki durumun giderek daha istikrarsız hale geldiğini belirtti. BM'nin aktardığı haberlere göre Husiler Yemen'in batı kıyısı boyunca ilerlemeyi sürdürürken, Kızıldeniz'in güneyindeki bazı adaları ele geçirdi.

Kızıldeniz'de ticari deniz taşımacılığı şimdilik etkilenmedi

Khiari'nin paylaştığı deniz trafiği takip verilerine göre çatışmaların şiddetlenmesine rağmen Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen ticari deniz taşımacılığı şimdilik etkilenmedi. Bununla birlikte Khiari, çatışmanın Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nın güvenliğini daha fazla tehdit etmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çatışmaların Yemen'in dışına da yayıldığı aktarıldı. Khiari, Husilerin 14 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Suudi Arabistan'ın bazı şehirlerinde can kayıpları ve hasar bildirildiğini dile getirdi. Suudi Arabistan ayrıca 12 Eylül tarihinde Doğu-Batı Boru Hattı'nın insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve onarım çalışmaları nedeniyle boru hattının kapatılmak zorunda kaldığını bildirdi. Söz konusu boru hattının Hürmüz Boğazı'na alternatif bir ihracat güzergâhı olarak kullanıldığı aktarıldı.

Küresel ticarete yönelik risklere dikkat çekildi

Güvenlik Konseyi üyelerinden bazıları, Babülmendep'te yaşanabilecek ilave aksaklıkların küresel ticaret ve tedarik zincirleri açısından daha geniş çaplı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Bazı ülkelerin temsilcileri, Kızıldeniz ve uluslararası boğazlardaki seyrüsefer haklarının ve geçiş serbestisinin korunması çağrısında bulundu.

Diğer Konsey üyeleri ise gerilimin azaltılması ve diplomatik çabaların yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdi. Rusya gerilimin hızla azaltılması ve BM himayesinde kapsayıcı bir diyalog yürütülmesi çağrısında bulunurken, Çin ise Körfez ülkelerinin arabuluculukta oynayabileceği potansiyel role dikkat çekti. BM, gerilimi azaltmak, çatışmaların daha fazla tırmanmasını önlemek ve Babülmendep Boğazı ile Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini güvence altına almak için uluslararası toplumun kesintisiz şekilde sürece dahil olmasını istedi.