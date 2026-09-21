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Çin'in demir cevheri üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %8,8 düştü

Pazartesi, 21 Eylül 2026 09:31:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %8,8 düşüşle 602,207 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, düşüş oranı yılın ilk yedi ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 0,1 puan hızlandı.

Bu yıl Ağustos ayında ithal demir cevheri fiyatları genel olarak yükseliş gösterdi. Demir cevheri fiyatları 4 Ağustos'ta 94,7$/mt ile ayın en düşük seviyesine gerilerken, 31 Ağustos'ta 101,6$/mt ile ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos ayında Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %15,3 ve aylık %0,3 düşüşle 66,949 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Üretim 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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