Çin'in demir cevheri üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %8,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %8,8 düşüşle 602,207 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, düşüş oranı yılın ilk yedi ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 0,1 puan hızlandı.

Bu yıl Ağustos ayında ithal demir cevheri fiyatları genel olarak yükseliş gösterdi. Demir cevheri fiyatları 4 Ağustos'ta 94,7$/mt ile ayın en düşük seviyesine gerilerken, 31 Ağustos'ta 101,6$/mt ile ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos ayında Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %15,3 ve aylık %0,3 düşüşle 66,949 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.