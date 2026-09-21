Çin'in çelik çubuk ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %13,1 arttı

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in çelik çubuk ihracatı yıllık %13,1 artışla 11,93 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, artış oranı yılın ilk yedi ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,8 puan hızlandı. Aynı dönemde filmaşin ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 1,84 milyon mt olurken, düşüş oranı Ocak-Temmuz dönemine kıyasla 0,6 puan yavaşladı. Çin'in köşebent ve profil ihracatı ise söz konusu dönemde yıllık %4,0 artışla 5,23 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, artış oranı Ocak-Temmuz dönemine kıyasla 0,9 puan yavaşladı.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in çelik çubuk ihracatı yıllık %18,1 ve aylık %0,5 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, filmaşin ihracatı yıllık %9,1 düşüş ve aylık bazda yatay seyirle 240.000 mt oldu. Çin'in köşebent ve profil ihracatı ise Ağustos ayında yıllık %1,4 artış ve aylık %1,5 düşüşle 650.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında Çin'in nihai mamul ihracatı yıllık %6,8 artarken, çelik çubuk ihracatı çok daha hızlı bir artış göstererek yıllık %18,1 yükseldi. Bu durum, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki gelişmekte olan ekonomilerde devam eden altyapı projelerinin etkisiyle ağırlıklı olarak inşaat ve altyapı sektörlerinden kaynaklanan çelik çubuk talebinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etti.

SKDM, antidamping vergileri ve kotalar dahil olmak üzere yassı mamullerin önündeki çeşitli ticaret engelleri karşısında uzun mamuller, gelişmekte olan piyasalardaki fiyat rekabetçiliği ve altyapı yatırımlarından kaynaklanan güçlü talep sayesinde Çin'in çelik ihracatını destekleyen başlıca ürün gruplarından biri olarak öne çıkıyor.