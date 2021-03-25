Süveyş Kanalı hala trafiğe kapalı, açılması “günler hatta haftalar” alabilir

Perşembe, 25 Mart 2021 17:32:45 (GMT+3) | İstanbul

Süveyş Kanalı’nda sıkışan Ever Given gemisinin kısmen yeniden yüzdürülmesine ilişkin dün gece dolaşan bilgilere rağmen, dünyanın en büyük ticaret kanalı hala trafiğe kapalı. Güncellemenin yanlış olduğu tespit edilirken, yetkililere göre kanalın trafiğe açılması “günler hatta haftalar” alabilir. Bu durumda, kargo teslimatları, navlunlar ve nakliye piyasası üzerindeki olumsuz etki endişe verici seviyeye gelebilir. Öte yandan, durum yıllardır kaydedilen en kötü nakliye sıkışıklıklarından birine neden oluyor.

Kaynaklara göre, 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Ever Given, Süveyş Kanalını tıkamaya devam ederek iki taraflı olarak gemi geçişini engelliyor. 7-8 römorkörün geminin yerini değiştirmeye çalıştığı ve henüz olumlu bir sonuç alınamadığı söyleniyor. Durumu takip eden ve nakliye operasyonlarında deneyimli olan bazı piyasa oyuncuları, medya kaynaklarına, kurtarma operasyonunun “günler hatta haftalar” sürebileceğini söyledi. Büyük kargo taşıyan bu ağırlıktaki bir geminin hareket ettirilemeyeceği, bu nedenle gemiden konteynerlerin yanı sıra yakıt ve suyun da çıkarılması gerektiği belirtildi.

Süveyş Kanalı’nın küresel konteyner taşımacılığının yaklaşık %30’una geçiş sağladığı göz önüne aldığında, durum çözülmezse navlun oranları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Navlun oranlarının artırılması için bazı girişimlerde bulunulduğu söyleniyor. Öte yandan, bazı gemilerin teslimat gerçekleştirmek için rotalarını değiştirebileceği düşünülüyor. Piyasa oyuncularının çoğu, her halükarda navlun oranlarının artmasını ve limanlarda yaşanan gecikmelerle halihazırda gergin olan durumun gemilerin programın dışına çıkmasıyla daha da kötüleşmesini bekliyor.