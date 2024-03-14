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Tosyalı Algerie yassı mamul tesisi için rulo kaplama hattı sipariş etti

Perşembe, 14 Mart 2024 16:34:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi GLOBUS S.r.l. Türk çelik üreticisi Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayirli çelik üreticisi Tosyalı Iron and Steel Industry Algerie’ye rulo kaplama hattı tedarik edeceğini açıkladı. Söz konusu hat Cezayir’in Oran şehrinde inşaatı devam eden yeni yassı mamul üretim tesisine kurulacak.

Açıklamaya göre maksimum 210 m/dk hızda faaliyet göstermek üzere tasarlanan hat, son teknoloji süreç kontrol fonksiyonlarıyla donatılacak ve dünyanın en hızlı çelik rulo kaplama hattı olacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak yassı mamul tesisinin bu yıl üretime başlaması planlanıyor.

Geçtiğimiz on yıl içinde GLOBUS Tosyalı’ya Osmaniye tesisi için rulo kaplama hattı ve gerilim dengeleme birimi tedarik etmişti.


Etiketler: Yassı Ürünler Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi Tosyalı Tosyalı Algeria 

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