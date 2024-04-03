British Steel Mısır’daki Yeşil Hat demir yoluna ray tedarik edecek

Çarşamba, 03 Nisan 2024 11:15:26 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Mısır’ın Kızıldeniz’den Akdeniz’e uzanan ilk tamamen elektrikli ana hat ve yük ağı olan Yeşil Hat demir yolunun inşası için ray tedarik etmek üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.

Şirket, Scunthorpe tesisinde toplamda 9.500 mt 18 metre uzunluğunda R260 kalite ray üretecek. İki kargodan oluşacak ray sevkiyatı, Nisan ve Haziran ayında Mısır’ın kuzeyindeki İskenderiye limanına gerçekleştirilecek. Söz konusu raylar hattın İskenderiye’den kuzeybatıda Akdeniz kıyılarına ve doğuda Süveyş Körfezi ile Kızıldeniz’e kadar uzatılması için kullanılacak.