Tosyalı Algerie asitleme ve soğuk haddeleme tesisi kuracak

Cuma, 05 Nisan 2024 15:00:46 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Holding yassı mamul üretim projesinde yeni bir adım attı. Basında çıkan haberlere göre Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayir merkezli çelik üreticisi Tosyalı Algerie, Sinosteel International’ın tamamına sahip olduğu Sinosteel Equipment Co., Ltd. ile Cezayir’de 1.780 mm asitleme ve soğuk haddeleme tesisinin inşası için bir anlaşma imzaladı. Söz konusu birimin kapasitesi hakkında henüz detay verilmedi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı anlaşmayla ilgili olarak söz konusu projede üretilecek ürünlerin hem yerel hem de küresel piyasaya sunulacağını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Tosyalı Algerie’nin Oran şehrinde bulunan tesisinin kapasitesini genişletme projesinin 2022 yılında başlayan dördüncü aşaması 2025 yılına kadar tamamlanacak. Söz konusu projenin tamamlanmasıyla şirket Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yeşil çelik tedarik ederek piyasadaki konumunu güçlendirecek.