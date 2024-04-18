Libya merkezli LISCO ve Danieli doğrudan indirgeme tesisi inşa edecek

Perşembe, 18 Nisan 2024 10:34:56 (GMT+3) | İstanbul

Libya merkezli inşaat demiri üreticisi Libyan Iron & Steel Company (LISCO), İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile doğrudan indirgeme tesisi kurmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Proje, Danieli’nin %51 ve LISCO’nun %49 hisseye sahip olacağı bir ortak girişim olacak.

Tesis yıllık 2 milyon mt sünger demir ve sıcak briketlenmiş demir üretecek. Söz konusu ürünler şu anda hem yerel hem de küresel pazarda talep görüyor. Ayrıca tesis Danieli’nin EnergIron teknolojisini kullanarak faaliyet gösterecek.