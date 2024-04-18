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Libya merkezli LISCO ve Danieli doğrudan indirgeme tesisi inşa edecek

Perşembe, 18 Nisan 2024 10:34:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Libya merkezli inşaat demiri üreticisi Libyan Iron & Steel Company (LISCO), İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile doğrudan indirgeme tesisi kurmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Proje, Danieli’nin %51 ve LISCO’nun %49 hisseye sahip olacağı bir ortak girişim olacak.

Tesis yıllık 2 milyon mt sünger demir ve sıcak briketlenmiş demir üretecek. Söz konusu ürünler şu anda hem yerel hem de küresel pazarda talep görüyor. Ayrıca tesis Danieli’nin EnergIron teknolojisini kullanarak faaliyet gösterecek.


Etiketler: Libya Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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