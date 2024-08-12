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Suudi East Pipes ile Esnad Al-Turuq boru tedarik anlaşmaları imzaladı

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 14:12:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, çelik boru tedariki için yerel şirket Esnad Al-Turuq ile birçok sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 235 milyon SAR’ın (62,66 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında East Pipes Co., Esnad Al-Turuq’a 2 yıl boyunca çelik boru tedarik edecek ve kaplama hizmeti verecek. Sözleşmenin finansal etkisinin 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreği ve 2026-27 mali yılının üçüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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