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Suudi Arabistanlı G5PS Aramco’ya spiral kaynaklı boru tedarik etmek üzere bir anlaşma daha imzaladı

Pazartesi, 03 Haziran 2024 10:19:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Group Five Pipe Saudi Company (G5PS) çelik boru tedariki için Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile sözleşme imzaladı. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 186 milyon SAR’ın (49,6 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında G5PS, Aramco’nun projelerinden biri için spiral kaynaklı çelik boru üreterek ve bu boruları 2 ay boyunca tedarik edecek. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2025 mali yılının ikinci çeyreğinin başından itibaren görülmesi bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ocak ayında G5PS, Aramco’ya çelik boru tedarik etmek üzere değeri KDV dahil 34 milyon SAR’ın üzerinde bir sözleşme imzalamıştı.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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