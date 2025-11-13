Sumitomo Corporation Umman’da entegre enerji tedarik şirketi kuracak

Japonya merkezli Sumitomo Corporation Global Metals, Umman’ın ilk entegre enerji tedarik zinciri şirketini kurmak için Energy Development Oman ile stratejik bir iş birliği yaptığını açıkladı. Bu ortaklıkla ülkedeki enerji üretimi, ulaştırma ve tedarik altyapısının optimize edilmesi hedefleniyor.

Yeni şirket, önce OCTG tedarik zinciriyle başlayarak; petrol ve doğal gaz projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve diğer enerji projelerine de tedarik zinciri yönetimi hizmeti sunmayı hedefliyor. Söz konusu girişim, Umman’ın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve bölgesel tedarik zinciri dayanıklılığının artırılmasına odaklanan ulusal enerji stratejisini destekleyecek.

Bu girişim Umman'ın bölgesel bir enerji lojistiği ve tedarik zinciri merkezi olarak rolünü güçlendirmeye yardımcı olurken, Sumitomo'nun Orta Doğu'daki portföyünü genişletmesine ve faaliyetlerini yalnızca ticaretten çıkarıp tam entegre bir enerji tedarik yapısına dönüştürmesine katkı sağlayacak. Ayrıca bu ortaklık, Orta Doğu enerji piyasalarında dikey entegrasyon ve tedarik zinciri optimizasyonuna yönelik ilginin arttığını gösteriyor.