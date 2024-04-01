SSAB’nin faaliyetleri Finlandiya’daki grevden olumsuz etkilendi

Pazartesi, 01 Nisan 2024 13:59:57 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Finlandiya hükümetine yönelik 11 Mart tarihinde başlayan siyasi grevin ülkedeki faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ve bu durumun birinci çeyrek sonuçlarında düşüşe yol açacağını açıkladı.

Şirket, bu yılın birinci çeyreğinde faaliyet kârının yaklaşık 350 milyon SEK (32,77 milyon $) düşeceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte grevin ikinci çeyrekte de devam etmesi halinde faaliyet kârının her hafta 125 milyon SEK (11,68 milyon $) azalacağını ifade ediyor.

SSAB ayrıca grevin müşterilere yapılacak sevkiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya çalışacağını da belirtti.

2023 yılında şirketin faaliyet kârı 2,40 milyar SEK seviyesinde yer almıştı.