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SSAB Tata Steel’in Hollanda tesisi ilgileniyor

Pazartesi, 26 Ekim 2020 18:01:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in IJmuiden’deki Hollanda tesisini satın almakla ilgileniyor. Öte yandan, Bloomberg’in aktardığına göre, Tata Steel sözcüsü, şirketin spekülasyonlar hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

SSAB, Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp’un çelik birimini devralma konusunda şirketle görüşmeler yapmıştı. Ancak, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Liberty Steel Group, ThyssenKrupp’un zarar eden çelik birimini devralmak için teklif yaptı.


Etiketler: Avrupa Birliği  SSAB  devralım  İsveç  Hollanda  Tata Steel  |  benzer haberler »


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