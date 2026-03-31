Southern Steel, Ann Joo Berhad'ı satın almak için anlaşma imzaladı

Malezya merkezli Southern Steel Berhad (SSB), yerel çelik üreticisi Ann Joo Resources Berhad’ın tamamını satın almak üzere bir ön anlaşma imzaladığını açıkladı.

Söz konusu alım, her iki şirketin hissedarlarının onayına bağlı olacak. SSB, bağlayıcı anlaşmanın imzalanmasının ardından 70 milyon MYR (17,29 milyon $) tutarında depozito ödeyecek.

Planlanan satın alma, Ann Joo Resources Berhad’ın tamamına sahip olduğu Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd’yi de kapsıyor.

SSB, söz konusu satın alımın çelik üretim segmentindeki konumunu güçlendirme stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Her iki şirketin de benzer segmentlerde faaliyet göstermesi nedeniyle devralımın: