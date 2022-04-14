Lion Industries Antara Steel Mills’in hisse satışı için Esteel’den ödeme aldı

Perşembe, 14 Nisan 2022 14:13:32 (GMT+3) | İstanbul

Malezya merkezli Lion Industries Corp. bağlı kuruluşu Amsteel Mills Sdn Bhd’in Antara Steel Mills’deki hisselerinin Singapur merkezli Esteel Enterprise Pte Ltd.’ye satışının tamamlandığını açıkladı.

Lion Industries Corp tarafından Malezya Menkul Kıymetler Borsası’na yapılan açıklamaya göre, Lion Industries, Esteel'den 165,63 milyon $ (yaklaşık 697,74 milyon RM) ödeme aldı.

Antara Steel Mills yıllık 900.000 mt sıcak briketlenmiş demir üretim kapasitesine sahip.

Buna ek olarak, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Lion Industries ve Amsteel Mills Sdn Bhd, Esteel Enterprise Pte Ltd. ile Eden Flame Sdn Bhd’deki hisselerini satmak için de şartlı bir satış ve alım anlaşması imzalamıştı.