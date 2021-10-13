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Esteel, Amsteel’in Antara Steel Mills hisselerini satın alacak

Çarşamba, 13 Ekim 2021 13:41:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya merkezli Lion Industries Corp tarafından Malezya Menkul Kıymetler Borsası’na yapılan açıklamaya göre, Lion Industries ve bağlı kuruluşu Amsteel Mills Sdn Bhd, Singapur merkezli Esteel Enterprise Pte Ltd. ile Labuan, Malezya merkezli Antara Steel Mills’deki hisselerini 128 milyon $ karşılığında satmak için şartlı bir satış ve alım anlaşması imzaladı.

Satışın, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mali yıl için Lion Industries’e 403,1 milyon RM (96,83 milyon$) kazanç sağlaması bekleniyor. Bu kazanç, şirketin yassı çelik varlıklarını genişletme planlarını finanse edecek.


Etiketler: devralım  Güneydoğu Asya  Malezya  |  benzer haberler »


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