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Green Esteel, Southern Steel’in çoğunluk hissesini satın alacak

Çarşamba, 30 Ekim 2024 14:41:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya merkezli Southern Steel tarafından yapılan açıklamaya göre Singapur merkezli çelik üreticisi Green Esteel, Southern Steel’in %50,1 hissesini 315,9 milyon MYR’a (72,13 milyon $) satın alacak. Satış onaylanırsa Southern Steel, Green Esteel’in bağlı kuruluşu haline gelecek.

Ayrıca Green Esteel başlıca hissedar olacağından Southern Steel, halka açık hisse zorunluluğunu karşılamak için yatırımcılara %10,18 hisse sunmayı planlıyor.

Southern Steel Klang ve Prai'de bulunan hasır üretim tesislerinde yıllık toplam 150.000 mt üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Malezya Singapur Güneydoğu Asya Devralım & Birleşme 

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