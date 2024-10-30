Green Esteel, Southern Steel’in çoğunluk hissesini satın alacak

Malezya merkezli Southern Steel tarafından yapılan açıklamaya göre Singapur merkezli çelik üreticisi Green Esteel, Southern Steel’in %50,1 hissesini 315,9 milyon MYR’a (72,13 milyon $) satın alacak. Satış onaylanırsa Southern Steel, Green Esteel’in bağlı kuruluşu haline gelecek.
Ayrıca Green Esteel başlıca hissedar olacağından Southern Steel, halka açık hisse zorunluluğunu karşılamak için yatırımcılara %10,18 hisse sunmayı planlıyor.
Southern Steel Klang ve Prai'de bulunan hasır üretim tesislerinde yıllık toplam 150.000 mt üretim kapasitesine sahip.