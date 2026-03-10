Nippon Steel, Malezya merkezli Leform’un hisselerinin %10’u için 6,4 milyon $’lık yatırım yapıyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in ticaret kolu Nippon Steel Trading Corporation, Malezya merkezli boru ve yassı çelik üreticisi Leform Berhad’ın hisselerinin %10’unu satın almayı kabul etti. Söz konusu hamlenin tedarik zinciri iş birliğini güçlendirmeyi ve Leform’un operasyonel büyümesini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Leform tarafından yapılan açıklamaya göre Nippon Steel Trading Corporation’ın Malezya’daki iştiraki NST Trading Malaysia Sdn Bhd, şirket tarafından ihraç edilecek 143,1 milyon yeni hisseyi satın alacak. Hisselerin fiyatı son beş günlük hacim ağırlıklı ortalama piyasa fiyatına göre indirimli olarak hisse başına 0,1688 RM seviyesinde belirlenirken, işlemin toplam değeri 25 milyon RM (6,4 milyon $) olacak. İşlemin tamamlanmasının ardından Nippon Steel’in ticaret kolu hisse ihracı yoluyla Leform’da %10 paya sahip olacak.

Yatırım tedarik zinciri ve kârlılığı güçlendirmeyi hedefliyor

Leform’a göre işlemden elde edilecek gelirin öncelikli olarak hammadde alımı için kullanılması bekleniyor. Bu sayede şirketin önceden ürün stoklayabilmesi, teslimat verimliliğini artırabilmesi ve beklenen fiyat artışları öncesinde alım yaparak brüt kâr marjlarını iyileştirmesi hedefleniyor.

Leform Genel Müdürü Law Kok Thye, yatırımın stratejik önemine dikkat çekerek söz konusu ortaklığın yalnızca şirketin sermaye tabanını güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda tedarik zinciri dayanıklılığını artırabilecek ve pazar erişimini genişletebilecek potansiyel taşıdığını belirtti.