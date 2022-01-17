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Lion Industries Pasir Gudang’da bulunan uzun mamul tesisini Esteel’e satacak

Pazartesi, 17 Ocak 2022 11:14:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya merkezli Lion Industries Corp tarafından Malezya Menkul Kıymetler Borsası’na yapılan açıklamaya göre, Lion Industries ve bağlı kuruluşu Amsteel Mills Sdn Bhd, Singapur merkezli Esteel Enterprise Pte Ltd. ile Eden Flame Sdn Bhd’deki hisselerini 135,88 milyon RM (32,5 milyon $) karşılığında satmak için şartlı bir satış ve alım anlaşması imzaladı.

Satışın, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali yıl için Lion Industries’e 56,54 milyon RM (13,51 milyon $) kazanç sağlaması bekleniyor. 

Açıklamaya göre, Eden Flame şirketi Johor, Pasir Gudang’da çelik çubuk ve hafif profil olarak haddelenmek üzere kütük üretimi gerçekleştiriyor.

Tesiste 100 tonluk bir elektrik ark ocağı, pota fırını, altı bantlı kesintisiz döküm makinesi ve iki adet haddehane bulunuyor.


Etiketler: devralım  Güneydoğu Asya  Malezya  kütük  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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