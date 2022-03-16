SMS Rusya ve Belarus ile çalışmayı bıraktı

Çarşamba, 16 Mart 2022 12:03:47 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya ve Belarus’ta makine ve tesis mühendisliği alanındaki tüm yeni işlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirket güvenlik açısından yapılması gereken kritik bakım çalışmaları dışında Rusya ve Belarus’taki başlıca faaliyetlerini durdurdu. Yeni siparişler kabul edilmeyecek. SMS ayrıca hiçbir ihalede yer almayacak. Şirketin sekiz müşteri sahasındaki 11 inşaat projesi üzerindeki çalışmalar durduruldu. Müşterilerin sahalarındaki tüm hizmetler iş güvenliği ile ilgili kritik bakım çalışmalarıyla sınırlı.