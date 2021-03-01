Salzgitter düşük karbonlu slab ve galvanizli sac için uygunluk sertifikası aldı

Pazartesi, 01 Mart 2021 15:39:52 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, Alman kalite belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD’ün VERIsteel prosedürüne uygun olarak slab ve galvanizli sac için iki adet uygunluk sertifikası aldığını açıkladı. Söz konusu sertifika, çelik üretiminde ürüne özgü karbon salımı miktarlarının tutturulduğunu gösterirken, karbonsuzlaşma sürecine de katkı sağlıyor.

Salzgitter, yeşil çelik ürünler için uygunluk sertifikası alan ilk Avrupalı ​​üretici oldu.

Düşük karbonlu çelik kaliteleri, Peine elektrik ark ocaklı tesisinde ve Salzgitter’deki galvanizleme tesisinde üretiliyor.

2018 yılı verilerine dayanarak TÜV SÜD, çelik şerit üretiminde izlenen iki yol için karbon salımı prosedürlerine onay verdi. Karşılaştırmalar, çelik üretim sürecini geleneksel yüksek fırından elektrik ark ocağına çevirmenin slab üretiminde karbon salımını %75 ve galvanizli sac üretiminde %66’dan fazla azalttığını gösteriyor.

Salzgitter Flachstahl GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Grethe, “İleride, SALCOS - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi ile karbonsuzlaşma yolunu izlemeye devam edeceğiz. Bu inovasyon projesi, tamamen geleneksel çelik üretiminden hidrojen ve doğal gaza dayalı işlemlere geçmemizi sağlıyor, bu da karbon salımının %95’e kadar azaltılmasını sağlıyor,” dedi.