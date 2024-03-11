﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Salzgitter Singapur’a karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Pazartesi, 11 Mart 2024 13:48:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Singapur merkezli ticaret şirketi ve proje yönetimi tedarikçisi Steelaris Pte Ltd., Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group'tan karbonu azaltılmış SALCOS® çelik tedarik etmek için anlaşma imzaladı. Şirket bu sayede AB ile olan ticarette karbon vergisi ödemekten kaçınmayı ve Singapur’un 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamada, Salzgitter Mannesmann International GmbH’nin kardeş şirketi Ilsenburger Grobblech GmbHt tarafından üretilen 380 mt’luk ilk sıcak sac sevkiyatını bu yılın Nisan ayında yapmasının beklendiği öğrenildi. Steelaris, Singapur ve ASEAN ülkelerinde inşaat, açık deniz ve denizcilik sektörlerine yönelik çelik ürünleri ve hizmetleri sağlıyor.

Steelaris İdari Yöneticisi ANG Tee Seng, “Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturabileceğiz. Müşterilerimize daha fazla SALCOS® çelik tedarik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil çeliğe giden yol, iki şirket arasındaki iş birliğiyle başlıyor,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları satışların toparlanmasıyla yükseldi

08 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Rusya’da yerel yassı mamul fiyatları yükseldi, ihracat satışları halen durgun

07 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları gerileyince yassı spot fiyatları da düşmeye devam etti

07 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları gevşemeye devam ediyor

29 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları alımların durgun olmasına rağmen yatay

23 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak sac fiyatları alımların durgun kalmasıyla gevşedi

22 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Aralık ayında aylık %0,4 arttı

19 Şub | Çelik Haberler

Türkiye spot yassı mamul piyasasına olumsuz görünüm hâkim, fiyatlar yatay

15 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları yatay seyretti, yüksek fırınlar yeniden devreye girecek

09 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları çok düşük satışlara rağmen aynı kaldı

08 Şub | Yassı Ürünler ve Slab