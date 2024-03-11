Salzgitter Singapur’a karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Pazartesi, 11 Mart 2024 13:48:39 (GMT+3) | İstanbul

Singapur merkezli ticaret şirketi ve proje yönetimi tedarikçisi Steelaris Pte Ltd., Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group'tan karbonu azaltılmış SALCOS® çelik tedarik etmek için anlaşma imzaladı. Şirket bu sayede AB ile olan ticarette karbon vergisi ödemekten kaçınmayı ve Singapur’un 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamada, Salzgitter Mannesmann International GmbH’nin kardeş şirketi Ilsenburger Grobblech GmbHt tarafından üretilen 380 mt’luk ilk sıcak sac sevkiyatını bu yılın Nisan ayında yapmasının beklendiği öğrenildi. Steelaris, Singapur ve ASEAN ülkelerinde inşaat, açık deniz ve denizcilik sektörlerine yönelik çelik ürünleri ve hizmetleri sağlıyor.

Steelaris İdari Yöneticisi ANG Tee Seng, “Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturabileceğiz. Müşterilerimize daha fazla SALCOS® çelik tedarik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil çeliğe giden yol, iki şirket arasındaki iş birliğiyle başlıyor,” şeklinde konuştu.