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SMS Group, Romanyalı Artrom Steel’in döner tabanlı fırınını modernize etti

Pazartesi, 21 Ekim 2024 14:34:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Romanya merkezli boru üreticisi Artrom Steel Tubes, Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un Slatina boru tesisindeki döner tabanlı fırını ve tavlama hattında yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Söz konusu fırının 1990 yılından bu yana faaliyette olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, SMS Group’un brülörler, otomasyon sistemleri ve tamamen yenilenmiş yakma sistemi tedarik ettiği ifade edildi. Bununla birlikte modernizasyon çalışmaları sayesinde Slatina tesisinin doğal gaz tüketimi ve karbon salımında %45’in üzerinde düşüş sağlandığı vurgulandı. Ayrıca tesisin çalışmaların ardından başarılı şekilde yeniden devreye alındığı da bildirildi.


Etiketler: Boru Borular Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SMS Siemag 

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