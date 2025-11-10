 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SMIOL...

SMIOL 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde net karında %331 artış açıkladı

Pazartesi, 10 Kasım 2025 10:46:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Sandur Manganese & Iron Ore Limited (SMIOL), 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Eylül) konsolide net kârını yıllık bazda %330,99 artırarak 1,38 milyar INR’ye (15,61 milyon $) yükselttiğini açıkladı.

Şirket açıklamasına göre aynı dönemde toplam satış geliri yıllık bazda %373,52 artışla 12,32 milyar INR’ye (138,94 milyon $) ulaştı.

SMIOL ayrıca çelik ve enerji sektörlerine açılmak amacıyla yaklaşık 20 milyar INR (225 milyon $) tutarında yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Yatırım planı kapsamında bir kok fırını tesisi, bir enerji santrali ve bir ferroalyaj üretim tesisi inşa edilmesi hedefleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

JSW Steel hammadde tedarikini garantilemek için yatırım ve satın almalara devam ediyor

28 Eki | Çelik Haberler

Hindistan ihale edilen maden sahalarının daha hızlı faaliyete geçmesi için sabit zaman çizelgeleri belirledi

21 Eki | Çelik Haberler

MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi 2025’in Eylül ayında %3,8 arttı

06 Eki | Çelik Haberler

Hint LMEL 2025-26 mali yılının ilk yarısında demir cevheri üretimini %25 artırdı

03 Eki | Çelik Haberler

Hindistan, devlete bağlı madenciler demir cevheri üretimini artırmazsa yaptırım uygulayacak

30 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın düşük tenörlü cevher ihracatına %30 vergi getirme planı madencilerle çelik üreticilerini karşı karşıya ...

15 Eyl | Çelik Haberler

MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi 2025’in Ağustos ayında %17 arttı

03 Eyl | Çelik Haberler

Man Industries India kaplamalı çelik borular için 193 milyon $’lık ihracat siparişi aldı

03 Eyl | Çelik Haberler

JSW Steel Moğolistan'dan koklaşabilir taş kömürü temin etme planlarını askıya aldı

03 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan yeni kömür sahası ihalesi açtı

21 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis