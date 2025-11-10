SMIOL 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde net karında %331 artış açıkladı

Hindistan merkezli Sandur Manganese & Iron Ore Limited (SMIOL), 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Eylül) konsolide net kârını yıllık bazda %330,99 artırarak 1,38 milyar INR’ye (15,61 milyon $) yükselttiğini açıkladı.

Şirket açıklamasına göre aynı dönemde toplam satış geliri yıllık bazda %373,52 artışla 12,32 milyar INR’ye (138,94 milyon $) ulaştı.

SMIOL ayrıca çelik ve enerji sektörlerine açılmak amacıyla yaklaşık 20 milyar INR (225 milyon $) tutarında yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Yatırım planı kapsamında bir kok fırını tesisi, bir enerji santrali ve bir ferroalyaj üretim tesisi inşa edilmesi hedefleniyor.