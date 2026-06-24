SKDM sertifika fiyatının 2026 yılının ikinci çeyreğinde çoğunlukla yatay seyretmesi bekleniyor

Almanya merkezli danışmanlık şirketi CO2 IQ, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında 2026 yılının ikinci çeyreği için sertifika fiyatının ilk çeyreğe kıyasla çoğunlukla aynı seviyede kalmasını beklediğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere 2026 yılı SKDM sertifika fiyatları, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki tahsisatlar için düzenlenen ihalelerin kapanış fiyatları esas alınarak çeyreklik bazda hesaplanıyor.

Tahsisat fiyatlarının ilk çeyrek boyunca 90€/mt CO₂e seviyesinin üzerinden yaklaşık 60€/mt CO₂e seviyesine gerilemiş olmasına rağmen ihale fiyatlarının ikinci çeyrek boyunca nispeten yatay seyrettiği ifade edildi.

İhale fiyatları 70-80€/mt bandında seyretti

Şirket, ikinci çeyrek boyunca ihale fiyatlarının genel olarak 70-80€/mt CO₂e aralığında dalgalandığını ve Nisan ayından bu yana ortalama ihale fiyatının 74,62€/mt CO₂e seviyesine ulaştığını belirtti.

Haziran sonuna kadar gerçekleştirilecek ihale sayısının sınırlı olması sebebiyle CO2 IQ, ortalama çeyreklik fiyatın mevcut seviyelerde dalgalanacağını öngördüğünü aktardı. Bununla birlikte mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda ihale fiyatlarının, geçen hafta kaydedilen ortalama 78,16€/mt CO₂e seviyesine yakın seyretmesi halinde ikinci çeyrek için resmi SKDM sertifika fiyatının 75€/mt CO₂e seviyesinin biraz üzerinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi.

Öte yandan şirket, ihale fiyatlarının yeniden ikinci çeyreğin zirvesi olan 79,37€/mt CO₂e seviyesine çıkması durumunda çeyreklik ortalamanın 75,27€/mt CO₂e seviyesine ulaşabileceğini dile getirdi. Buna karşılık fiyatların ikinci çeyreğin en düşük seviyesi olan 70,60€/mt CO₂e düzeyine gerilemesi halinde ortalama fiyatın 74,07€/mt CO₂e seviyesine inebileceğini kaydetti.

Resmi fiyat Temmuz’da açıklanacak

Avrupa Komisyonunun 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin resmi SKDM sertifika fiyatını 6 Temmuz tarihinde açıklaması bekleniyor. 2026 yılı boyunca yapılan ithalat faaliyetleri için gerekli SKDM sertifikaları 2027 yılının Şubat ayından itibaren satın alınabilecek. Bu sertifikalar, ithalatın gerçekleştiği döneme ait çeyreklik ortalama fiyat üzerinden hesaplanacak. Ancak 2027’den itibaren sertifika fiyatları çeyreklik değil, haftalık olarak belirlenecek.

CO2 IQ ayrıca Avrupa Komisyonunun Temmuz ayında ETS’de yapması beklenen değişikliklerin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde karbon piyasasında dalgalanmaların artmasına yol açabileceğini aktardı.