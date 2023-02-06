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SeAH Gulf Special Steel Industries paslanmaz dikişsiz boru tesisinin inşasına başladı

Pazartesi, 06 Şubat 2023 13:32:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan’da devlete bağlı Saudi Arabian Industrial Investments Company (Dussur) ile Güney Koreli SeAH Changwon Integrated Special Steel’in ortak girişimi SeAH Gulf Special Steel Industries, Kral Selman Enerji Parkı’nda MENA bölgesinin ilk paslanmaz dikişsiz boru üretim tesisinin temelini attı.

Toplam 900 milyon SAR (240 milyon $) yatırımla hayata geçirilecek tesisin üretim kapasitesi yıllık 20.000 mt seviyesinde yer alacak. Şirketin 2025 yılında üretime başlaması bekleniyor.

Dussur, söz konusu proje ile Suudi Arabistan’ın sanayi sektörleri beraberinde petrol, doğal gaz, enerji ve su sektörlerinin stratejik yatırımlar ve ortaklıklar ile geliştirilmesinin amaçlandığını vurguladı.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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