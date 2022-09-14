Suudi Arabistan çelik projelerine 9,3 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 14 Eylül 2022 13:56:40 (GMT+3) | İstanbul

Suudi Arabistan Haber Ajansı, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı’nın demir ve çelik sektöründe yatırım fırsatları oluşturmak amacıyla yerel ve uluslararası yatırımcılarla çalışmalar yaptığını bildirdi. Yaklaşık 35 milyar riyal (9,3 milyar $) yatırımla hayata geçirilecek toplam 6,2 milyon mt kapasiteli üç projenin inşasına başlandı.

Söz konusu projeler arasında yer alan yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli entegre çelik sıcak sac kompleksi, gemi inşa, petrol borusu ile petrol platformu ve petrol rezervuarları odaklı üretim yapacak.

Bakan Bender el-Harif, Suudi Arabistan Uluslararası Demir ve Çelik Konferansı’ndaki açılış konuşmasında, uluslararası yatırımcılarla farklı bir projeye yönelik görüşmeler yapıldığını belirtti. Söz konusu proje kapsamında yıllık 4 milyon mt kapasiteli sıcak rulo sac, 1 milyon mt kapasiteli soğuk haddelenmiş demir beraberinde 200.000 mt kapasiteli teneke levha ve farklı ürünlere yönelik tesislerin bulunduğu entegre üretim kompleksi inşa edilecek. Kompleks ile otomotiv, gıda ambalaj, ev aletleri ve su dağıtım sektörlerine hizmet verilmesi amaçlanıyor. Öte yandan dikişsiz boru üretiminde kullanılmak üzere yıllık yaklaşık 1 milyon mt kapasiteli yuvarlak kütük tesisi de kurulacak.

Bakan el-Harif, önceliklerinin petrol ve doğal gaz sektörleri, savunma sanayi ve inşaat sektörüne yönelik kalın levha, konserve gıda ile otomotiv sektörlerine yönelik teneke levha ve su boruları gibi tüm kategorilerdeki çelik ürünlerini yerelleştirmek olduğunu dile getirdi.

Bakan sözlerine, “Bu sayede ekonomik ve jeopolitik değişkenler karşısında sektörün devamlılığını sağlamak ve gücünü korumak amacıyla küresel ve yerel değişimleri ele alabileceğiz,” şeklinde devam etti.

Bakanlığın ayrıca sektörü mali ve operasyonel anlamda koruma ve demir cevheri gibi kritik önem taşıyan tedarik zincirlerinin devamlılığını sağlama vurgusu yaparak ithalatı %50 azaltmayı planladığı da öğrenildi.