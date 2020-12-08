﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Sinobras haddeleme tesisinde %86 kapasiteyle faaliyet gösteriyor

Salı, 08 Aralık 2020 11:04:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Sinobras olarak da bilinen Brezilyalı uzun mamul üreticisi Grupo Aço Cearense, haddeleme tesisinde %86 kapasite ile faaliyet gösterdiğini belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Sinobras, Covid-19’un şirketin işleri üzerindeki etkisinin detaylarını ve salgınla başa çıkmak için almak zorunda olduğu önlemleri açıkladı.

Sinobras, haddeleme tesisinin yıllık 360.000 mt veya 10 aylık dönemde 300.000 mt kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Şirket, Ocak-Ekim döneminde 257.991 mt veya 10 aylık kapasitesi olan 300.000 mt’un %86’sı kadar üretim yaptı.

Sinobras, yüksek stok seviyeleri, sınırlı nakit akışı ve hammadde eksikliği nedeniyle bu yıl faaliyetlerini belirsiz bir süre boyunca askıya almak zorunda kaldığını söyledi. Şirket ayrıca, salgının belirli bir döneminde hurda tedarikinin durduğunu belirtti. Buna ek olarak şirket, bu yılın ilk 10 ayında Brezilya pazarında hurda fiyatlarının yıllık bazda %300’ün üzerinde arttığını söyledi.

Sinobras, demir cevheri arzının yaklaşık %10’unu Vale’den aldığını ve Vale ile diğer yerel distribütörlerden hurda da aldığını belirtti.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  uzun ürünler  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04  Ara

Brezilya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %3,5 arttı
23  Kas

CSN 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlattı
20  Kas

Ternium Kolombiya’daki inşaat demiri tesisinde üretime başladı
19  Kas

Peru’nun inşaat demiri satışları Ağustos ve Eylül aylarında arttı
11  Kas

Vale piyasaya aşırı bir demir cevheri arzı sağlamayacak