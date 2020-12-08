Sinobras haddeleme tesisinde %86 kapasiteyle faaliyet gösteriyor

Salı, 08 Aralık 2020 11:04:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Sinobras olarak da bilinen Brezilyalı uzun mamul üreticisi Grupo Aço Cearense, haddeleme tesisinde %86 kapasite ile faaliyet gösterdiğini belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Sinobras, Covid-19’un şirketin işleri üzerindeki etkisinin detaylarını ve salgınla başa çıkmak için almak zorunda olduğu önlemleri açıkladı.

Sinobras, haddeleme tesisinin yıllık 360.000 mt veya 10 aylık dönemde 300.000 mt kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Şirket, Ocak-Ekim döneminde 257.991 mt veya 10 aylık kapasitesi olan 300.000 mt’un %86’sı kadar üretim yaptı.

Sinobras, yüksek stok seviyeleri, sınırlı nakit akışı ve hammadde eksikliği nedeniyle bu yıl faaliyetlerini belirsiz bir süre boyunca askıya almak zorunda kaldığını söyledi. Şirket ayrıca, salgının belirli bir döneminde hurda tedarikinin durduğunu belirtti. Buna ek olarak şirket, bu yılın ilk 10 ayında Brezilya pazarında hurda fiyatlarının yıllık bazda %300’ün üzerinde arttığını söyledi.

Sinobras, demir cevheri arzının yaklaşık %10’unu Vale’den aldığını ve Vale ile diğer yerel distribütörlerden hurda da aldığını belirtti.